İşkence okulları: Binlerce Amerikan yerlisi çocuk öldürüldü

Amerikan yerlilerinin geçmiş yıllarda asimilasyon amaçlı eğitim gördüğü ABD’deki yatılı okullarda yaşananları canlı tanıkları aktardı. Oklahoma’da düzenlenen toplantıda yatılı okullarda öğrencilik yapmış ve hala hayatta olan kişiler dayak, kırbaç, cinsel saldırı, zorla saç kesimi ve incitici takma adlar da dahil olmak üzere maruz kaldıkları şiddet hakkında ifade verdi.

Okullarda yaşananların canlı tanıkları, o dönem boyunca her Amerikan yerlisi çocuğun sistematik işkenceye maruz kaldığını belirtti. Anadarko’daki Riverside Indian School’da eğitim görmüş Kiowa Kabilesi üyesi ve eski bir ABD Denizcisi olan 84 yaşındaki Donald Neconie, “Hala o acıyı hissediyorum” ifadesini kullanırken kendisine yapılanlara dair sorumluları asla affetmeyeceğini dile getirdi.

ZORLA KÜL SUYU YUTTURDULAR

ABD tarihindeki ilk Amerikan yerlisi bakan olan olan İçişleri Bakanı Deb Haaland’ın da katıldığı toplantı yerli Amerikalıların acı deneyimlerini ortaya çıkarmak için bir yıl süren ülke çapında turun ilk durağıydı.

Yakın zamana kadar, federal hükümet, Amerikan yerlilerin eğitim gördüğü yatılı okullardaki yaşananları incelemeye gönüllü değildi ama bu durum söz konusu travmayı yakından bilenlerin siyasette önemli mevkilere gelmesiyle değişti. Yetkililer bu tür okullarda en az 500 çocuğun öldüğünü söylese de gerçek rakama araştırmalar ilerledikçe ulaşılabileceği ve sayının on binler olabileceği belirtiliyor. Hâlâ Anadarko’da yaşayan Neconie, 1940’ların sonlarında ve 1950’lerin başlarında yatılı okulda eğitim alırken ağladığında veya anadili Kiowa dilini konuştuğunda dövüldüğünü ve ağzına kül suyu dökülerek işkence uygulandığını kaydetti.

12 sene yatılı okulda kaldığını aktaran Neconie, “Benim için cehennemdi” diye konuştu. İçişleri bakanlığının raporuna göre 1819 ve 1969 yılları arasında faaliyet gösteren yatılı eğitim kurumlarının sayısı Oklahoma’da 76, Arizona’da 47, New Meksiko’da 43 olarak kayıtlarda yer alıyor. Belirtilen eyaletlerde hala önemli miktarda yerli nüfus olduğu biliniyor.

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