Dünya İskoçyada ev bulamayan öğrencilere ilginç tavsiye Okulu bırakın
AVRUPA

İskoçya’da ev bulamayan öğrencilere ilginç tavsiye: Okulu bırakın

İskoçya’da bir üniversite, konaklayacak yer bulamayan öğrencilere okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmayı düşünmelerini tavsiye etti. BBC’nin haberine göre, İskoçya’da artan kiralar ve sınırlı sayıdaki barınma imkanı nedeniyle çok sayıda öğrenci konaklama sorunu yaşıyor. Glasgow Üniversitesi, kalacak yer bulma sorunu yaşayan öğrencileri desteklemek için bazı girişimlerde bulunulacağını açıklarken BBC, üniversitenin öğrencilere gönderdiği ve okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmalarını tavsiye eden bir e-postaya ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İskoçya’da ev bulamayan öğrencilere ilginç tavsiye: Okulu bırakın
Arşiv

İskoçya’da bir üniversite, konaklayacak yer bulamayan öğrencilere okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmayı düşünmelerini tavsiye etti.

BBC’nin haberine göre, İskoçya’da artan kiralar ve sınırlı sayıdaki barınma imkanı nedeniyle çok sayıda öğrenci konaklama sorunu yaşıyor. Glasgow Üniversitesi, kalacak yer bulma sorunu yaşayan öğrencileri desteklemek için bazı girişimlerde bulunulacağını açıklarken BBC, üniversitenin öğrencilere gönderdiği ve okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmalarını tavsiye eden bir e-postaya ulaştı.

Öğrencilere gönderilen e-postada, kalacak bir yer ayarlamadan üniversiteye kayıt olmamaları hatta Glasgow’a bile gelmemeleri önerildi. Glasgow Üniversitesi, yurt ihtiyacının her zaman hem Glasgow’da hem de ada genelinde kapasitelerin üzerinde olduğunu ve dönem başında kapasitelerini yüzde 25 oranında artırdıklarını ileri sürdü.

Üniversite ayrıca, şehirdeki konaklama imkanının da talebin gerisine düştüğünü ve yerel yöneticilerle sorunun çözümü için görüştükleri bilgisini paylaştı.

‘BİZİ UMURSAMIYORLAR’

Glasgow Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Kirshen Chadwick-Patel, şubattan bu yana yüzlerce eve başvuru yaptığını ancak bir sonuç elde edemediğini belirtti. Chadwick-Patel, kalacak yer bulamadığı için iki haftayı arkadaşlarının evlerinde geçirdiğini ve daha ne kadar idare edebileceklerini bilmediğini belirterek “Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar. Evsiz kalan ve gidecek yeri olmayan çok sayıda öğrenci var.” dedi.

Chadwick-Patel, üniversite ve İskoç hükümetini öğrencilerin konaklama sorununu çözme ve daha fazla yurt inşa etmeye çağırdı.

İskoçya'da çöp krizi büyüyor: Bölge halkını fare istilası korkusu sardı
OYNAT 00:30
İskoçya'da çöp krizi büyüyor: Bölge halkını fare istilası korkusu sardı
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle 18 Ağustos'ta başlattığı ve devam eden grevi nedeniyle sokaklarda biriken çöp yığınları halk sağlığı açışından endişeye neden oluyor. Bölge halkı, sağlık ve fare istilası riskinden endişelerini dile getirerek, acil önlem alınması çağrısında bulundu.

İskoçya'da grev nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
OYNAT 00:46
İskoçya'da grev nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
İskoçya'da ücret artışı teklifini yetersiz bulan işçiler greve gitti. Grev dolayısıyla Edinburgh kentinde toplanmayan çöpler, sokaklarda birikinti oluşturdu.
Bugün yaşasalardı nasıl görünürlerdi?

Bugün yaşasalardı
nasıl görünürlerdi?

​Bir döneme damga vuran efsane isimler yapay zekayla canlandı.
Aromasını Deli Mehmet rüzgarından alıyor

Aromasını 'Deli Mehmet'
rüzgarından alıyor

Yurt dışına gönderilmek için hasat ediliyor.
Bakan Karaismailoğlu: Siirtte yol projemizle 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız

​Denizde on binlerce insanı kurtarmışlar

F-35 konusunda Erdoğan haklı

​Piyasaların beklediği karar açıklandı.

​İskoçya'da ev bulamayan öğrencilere ilginç tavsiye

TOKİ projesine dair 10 doğru 10 yanlış.

​'Mahkemeye çıkacak, ardından iadesini bekliyoruz'

Tüm dünyaya meydan okuyacak.

​Milyonlarca kişi bunu bekliyordu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.