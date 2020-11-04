İslam düşmanlığını çocuk kanalına taşıdılar

Avrupa genelinde her geçen gün İslam düşmanlığı daha da büyüyor. Son olarak Almanya’da bir çocuk kanalı, İslam’ı terörizmle bağdaştırdı.
Teröristin görüntüsü 'İslam' yazısıyla gösterildi
KIKA TV isimli çocuk kanalında, İslam yazısı kullanılarak, 2 asık suratlı insan figürüne yer verildi. İnsan figürlerinin hemen yanında da elinde silah bulunan yüzü kapalı bir teröristin görüntüsü kullanıldı.
Müslümanlar tepkili
Söz konusu yayın, Müslümanların tepkisini çekti. Alman makamlara seslenen Müslümanlar, yetkili birimleri çocuk kanalındaki ‘skandal’a ilişkin harekete geçmeye çağırdı.