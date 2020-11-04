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Dünya İslam düşmanlığını çocuk kanalına taşıdılar
AVRUPA

İslam düşmanlığını çocuk kanalına taşıdılar

Almanya’da yayım yapan KIKA TV adındaki çocuk kanalı, ‘İslam’ yazısının altında asık suratlı 2 insan figürünü, elinde silah bulunan bir teröristin yanında göstererek İslam’ı terörizmle bağdaştırdı.

Haber Merkezi Diğer
KIKA TV'de yayımlanan görüntü
KIKA TV'de yayımlanan görüntü

Avrupa genelinde her geçen gün İslam düşmanlığı daha da büyüyor. Son olarak Almanya’da bir çocuk kanalı, İslam’ı terörizmle bağdaştırdı.

Almanya’da hedef İslam
DÜNYA
Almanya’da hedef İslam

Teröristin görüntüsü 'İslam' yazısıyla gösterildi

KIKA TV isimli çocuk kanalında, İslam yazısı kullanılarak, 2 asık suratlı insan figürüne yer verildi. İnsan figürlerinin hemen yanında da elinde silah bulunan yüzü kapalı bir teröristin görüntüsü kullanıldı.

Alman partisinden Müslüman düşmanı talep: Gelmesinler!
DÜNYA
Alman partisinden Müslüman düşmanı talep: Gelmesinler!

Müslümanlar tepkili

Söz konusu yayın, Müslümanların tepkisini çekti. Alman makamlara seslenen Müslümanlar, yetkili birimleri çocuk kanalındaki ‘skandal’a ilişkin harekete geçmeye çağırdı.

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