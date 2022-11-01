Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliğine gelen eleştirilere kınama

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği nedeniyle eleştiri kampanyasına maruz kalan Katar'la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

İslam dünyasında ilk kez Katar'ın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağını vurgulayan Taha, Doha'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na yönelik hazırlıklarından övgüyle söz etti.

Daha önce Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan hiçbir ülkenin bu düzeyde suçlama ve eleştirilere maruz kalmadığına dikkati çeken Taha, söz konusu karalama kampanyasını kınadığını belirtti.

Almanya'nın Katar'a yönelik eleştirileri

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 27 Ekim'de Alman ARD kanalına verdiği röportajda, Katar’ın insan hakları sicilini eleştirerek, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur." demişti.

REKLAM

Katar, Faeser'in bu açıklamalarının ardından Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

GÜNDEM TSK'nın Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi