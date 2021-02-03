İslam Koleji başarılı olup olmayacağını göreceğiz

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, nisanda startı verilecek Almanca imam eğitiminin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Mezunların hitap ettiği dini cemaatlerinin olmayacağını söyleyen Atasoy, “O mezunlar nerede istihdam edilecek. İslam Koleji Almanya'da başarılı olup olmayacağını göreceğiz” diye sorarken, projenin geleceğinin olmadığını söyledi.

Abdurrahman Atasoy

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DİNİ CEMAAT DEĞİL, ÜNİVERSİTE

Yeni Şafak’a konuşan Atasoy, Almanya’da devlet destekli İslam Koleji konusuna değindi. Atasoy, şunları söyledi:

“İmam eğitimi, manevi rehberlik konularının dini cemaatlerin alanına giriyor. Anayasal olarak devletin herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu bile olamaz. Dini cemaat olarak çerçeveyi, müfredatı, eğitimi tamamen bizim yapmamız gereken bir alandır. Anayasa ile uyumluluğu yok aslında. Orası dini cemaat değil, orası bir üniversite. Katolik, Evanjelik kiliselerinin yapılarına baktığımız zaman orada da hiçbir şekilde üniversitede din görevlisi yetişmiyor. Aslında Müslümanlar ait bir alan, dini cemaatlere ait alandır. Bu işin tek muhatabı dini cemaatlerdir.”

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HİTAP ETTİKLERİ CEMAAT YOK

İslam Koleji Projesi’nin geleceğinin olmadığının altını çizen Atasoy, “Almanya devleti tarafından desteklenmesi önemli değil. İsterseler 20 milyon avro versinler, onların hitap ettiği dini cemaatleri yok. Hadi diyelim mezun verdiler, o mezunlar nerede istihdam edilecek? İstihdamı netice de bizler sağlayacağız. 100 kişiyi yetiştirmiş olsunlar en fazla camiye sahip DİTİB, 900 camisi var. Milli Görüş’ün 400 camisi, Süleymancıların 300’e yakın camisi var. Bizim cami kapasitemiz 2 bin civarında. İstihdam konusunda ise dini müktesebat açısından yetersiz kalabilecekler ve bu yüzden istihdam sağlanması zor olacak. ifade etmiştim. UİP öğrencileri olması hasebiyle de böyle bir düşüncemiz yok. Bu projenin çok geleceği yok” dedi.

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Almanca bilen imam yetersiz

Kendisi de yurt dışındaki Türkler için din adamı yetiştirmek amacıyla 2006’da başlatılan Uluslararası İlahiyat Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Atasoy, söz konusu projeye ilişkin de bilgiler verdi. Şu ana kadar dünya genelinde 850 uluslararası ilahiyat mezunu bulunduğunu belirten Atasoy, “Hepsi görev almadı. Mezun olmuş 150’in üzerinde arkadaşımız Almanya’da görev yapıyor” dedi. Almanca bilen imam sayılarının istedikleri seviyede olmadığını dile getiren Atasoy, “Gelecek 5-10 yıl içinde dönüşümlü bir şekilde her yıl 30 mezun verirsek şayet burada Almanca bilen imam sayımız 10 yıl içinde 500’ün üzerinde olacaktır. 900 camimizin neredeyse yarısının imamı, uluslararası imam hatip mezunu olabilir” diye konuştu.