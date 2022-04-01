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Dünya İslamofobiye mahkemeden onay geldi Avukatın cezası geri çekildi
AVRUPA

İslamofobi'ye mahkemeden onay geldi: Avukatın cezası geri çekildi

İngiltere'de baroya çağrılan avukat Jon Holbrook, kariyerinin 2021'de attığı tweet'leri nedeniyle bittiğini iddia etti. Geçen yıl Ağustos ayından önceki mahkeme Holbrook'un Müslüman bir gazeteciye "İfade özgürlüğü ölüyor. İslamcılar ve Müslümanlar merkezi bir rol oynuyor" diye attığı tweetten dolayı 500 sterlinlik para cezası verdi. Ardından Holbrook'un itiraz etmesiyle mahkeme temyiz kararı verdi. Temyizinin ardından avukatın 500 sterlinlik para cezası bozuldu ve Müslümanlar hakkındaki tweet'inin yaptırım gerektirecek kadar ciddi olmadığına karar verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İslamofobiye mahkemeden onay geldi: Avukatın cezası geri çekildi
Avukat Jon Holbrook

Avukat Jon Holbrook'un Müslüman ve siyahiler hakkındaki tartışmalı tweetleri nedeniyle Baro Mahkemeleri ve Yargılama Servisi tarafından 17'sinin aklandığı 18 tweet nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldığı biliniyor.

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Temizlenen bu 17 gönderiden birinde Holbrook, afro saç modeli nedeniyle kendisine ayrımcılık yaptığı iddiaları üzerine İngiltere Kilisesi okulu tarafından 8.500 sterlinlik bir ödemeye hak kazanan Ruby Williams'ı 'renkli bir genç' olarak nitelendirdi ve eleştirdi.

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Ruby Williams
Ruby Williams

Müslümanların, konuşma özgürlüğünün ölmesinde merkezi bir rol oynadığını iddia eden bir tweet nedeniyle yaptırım uygulanan avukat 500 sterlinlik davayı kazandıktan sonra "İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Ancak mesleklerde, iptal yoluyla sansürlemeye çalışan düzenleyiciler ve uyanıklar tarafından sıklıkla kısıtlama vardır." dedi.

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