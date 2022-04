İslamofobi'ye mahkemeden onay geldi: Avukatın cezası geri çekildi

Avukat Jon Holbrook'un Müslüman ve siyahiler hakkındaki tartışmalı tweetleri nedeniyle Baro Mahkemeleri ve Yargılama Servisi tarafından 17'sinin aklandığı 18 tweet nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldığı biliniyor.

Temizlenen bu 17 gönderiden birinde Holbrook, afro saç modeli nedeniyle kendisine ayrımcılık yaptığı iddiaları üzerine İngiltere Kilisesi okulu tarafından 8.500 sterlinlik bir ödemeye hak kazanan Ruby Williams'ı 'renkli bir genç' olarak nitelendirdi ve eleştirdi.

Ruby Williams

Müslümanların, konuşma özgürlüğünün ölmesinde merkezi bir rol oynadığını iddia eden bir tweet nedeniyle yaptırım uygulanan avukat 500 sterlinlik davayı kazandıktan sonra "İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Ancak mesleklerde, iptal yoluyla sansürlemeye çalışan düzenleyiciler ve uyanıklar tarafından sıklıkla kısıtlama vardır." dedi.

I'm delighted to have won my appeal.



The decision reasserts the primacy of political speech over a heckler's veto premised on causing 'offence' or 'possible hostility'.



Appeal allowed on Gnds 2 (human rights) & 3a (the profession wasn't impugned), see:https://t.co/frELhZpMrP https://t.co/FBEqJMzNvO — Expelled & twice exonerated barrister Jon Holbrook (@JonHolb) March 25, 2022