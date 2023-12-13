İspanya Başbakanı Sanchez'den AB'ye 'Gazze' tepkisi: İsrail'e ses çıkarın ve 'yeter' deyin

"Tutarlı ve ilgili bir jeopolitik aktör olarak dünyanın bize saygı duymasını istiyorsak, vatandaşlarımızın eylemlerimizden gurur duymasını ve Avrupa değerlerinin sadece kelimelerden ibaret olmadığını görmesini istiyorsak, yüksek sesle, açıkça ve tek ses olarak konuşmalıyız."