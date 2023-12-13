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İspanya Başbakanı Sanchez'den AB'ye 'Gazze' tepkisi: İsrail'e ses çıkarın ve 'yeter' deyin

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, terör devleti İsrail'in katliamlarını görmezden gelen ve meşru gören Avrupa Birliği'ne (AB) sert çıktı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Sanchez, AB'nin İsrail'e karşı ses çıkarmasını ve 'yeter' demesini istedi. Sanchez, "Güvenilir, ciddi bir barış perspektifi sağlamak, Filistin Devleti'nin varlığını tanımaktan geçer." dedi.

18:18 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 18:29 - 13/12/2023 Çarşamba
AA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın AB dönem başkanlığını aralık sonunda tamamlayacak olmasından dolayı AP Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

İspanya Başbakanı, AP parlamenterlerine
"İsrail ve Filistin'de olup bitenleri açıkça konuşmanın zamanı geldi."
diyerek,
"Sessizliği bırakın ve İsrail ve Filistin'de olup bitenler konusunda aynı netlik ve birlik ile konuşun.
" çağrısında bulundu.
Sanchez,
"Tutarlı ve ilgili bir jeopolitik aktör olarak dünyanın bize saygı duymasını istiyorsak, vatandaşlarımızın eylemlerimizden gurur duymasını ve Avrupa değerlerinin sadece kelimelerden ibaret olmadığını görmesini istiyorsak, yüksek sesle, açıkça ve tek ses olarak konuşmalıyız."
ifadelerini kullandı.

"Bombalamalar derhal durmalı"

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını kınadığını ve rehinelerin hemen serbest bırakılması gerektiğini bir kez daha vurguladığını kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:

"Orta Doğu genelinde terörle mücadeleye destek vermeliyiz. İsrail'in kendini savunma ve var olma hakkını tanımalıyız ancak aynı inançla, aynı değerlerle Gazze'de binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu masum sivillerin ölümüne yeter demeliyiz. Bombalamalar derhal durmalı. İnsani yardım acilen ve yeterli miktarda ulaşmalı."

"Barış, Filistin Devleti'nin varlığını tanımaktan geçer"

Avrupa'nın, İsrail-Filistin meselesinde kesin ve kapsamlı bir çözüm arayışına aktif olarak katkıda bulunması, bununla özellikle Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İnsancıl Hukuka uyulmasını talep etmesi gerektiğini dile getiren Sanchez,
"Güvenilir, ciddi bir barış perspektifi sağlamak, İsrail Devleti'nin yanında barış ve güvenlik içinde bir arada var olan Filistin Devleti'nin varlığını tanımaktan geçer
." dedi.


#İspanya
#Filistin
#Pedro Sanchez
#Gazze
#Avrupa Birliği
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