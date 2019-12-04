Dünya İspanya Başbakanı Türkiyedeki füze savunma misyonumuzdaki varlığımızı sürdüreceğiz
AVRUPA

İspanya Başbakanı​: Türkiye'deki füze savunma misyonumuzdaki varlığımızı sürdüreceğiz

İspanya Başbakanı: Türkiye'deki füze savunma misyonumuzdaki varlığımızı sürdüreceğiz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Pedro Sanchez
Pedro Sanchez

NATO Zirvesi'ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO toplantısı sırasında Sanchez'in, İspanya'nın Türkiye'deki füze savunma sistemini 2020 yılında sürdürme vaadinin diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da "kabul gördüğü" bildirildi.

NATO Zirvesi sona erdi: Baltık Planı ve NATO-Rusya ilişkileri ele alınacak
DÜNYA
NATO Zirvesi sona erdi: Baltık Planı ve NATO-Rusya ilişkileri ele alınacak

  • Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Adana'da konuşlandırılan füze savunma sistemiyle ilgili misyonu, İspanya, 2015'te Hollanda'dan devralmıştı.

İspanya Savunma Bakanlığı, 4 yıldır sürdürdüğü Adana'daki misyonu son olarak 2019 sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

İspanya Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı
DÜNYA
İspanya Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı

NATO Zirvesi sona erdi: Baltık Planı ve NATO-Rusya ilişkileri ele alınacak
DÜNYA
NATO Zirvesi sona erdi: Baltık Planı ve NATO-Rusya ilişkileri ele alınacak
İtiraf etti!

İtiraf etti!

Cani adam 14 yıl önce de bir çocuğu katletmiş.
Masada Doğu Akdeniz var

Masada Doğu Akdeniz var

Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi.
İspanyanın kararı sembolik

İspanya'nın
kararı sembolik

Türkiye'deki füze savunma misyonunu sürdürme kararı almışlardı.
Ceren'in katil zanlısı yakalandı

Ceren'in katil zanlısı yakalandı

​Dün geceden beri takip edilen zanlı, bir polisi bıçakladı.
Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

​“NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor"
Erdoğan<br>Trump ile görüştü

Erdoğan
Trump ile görüştü

​NATO Liderler Zirvesi kapsamında görüşmeler yapılıyor.

Oyunlarını engelledik

Oyunlarını engelledik

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Libya açıklaması.
Türkiye'yi<br>saran tehlike

Türkiye'yi
saran tehlike

10 yılda istila etti, en büyük sorunlardan biri olacak.
Kimlikler<br>başörtülü olacak

Kimlikler
başörtülü olacak

​Ukrayna'da bütün resmi belgelerde görülecek.
Rasulayn'da bombalı saldırı

Rasulayn'da bombalı saldırı

​YPG/PKK'nın bombalı araç saldırısında 2 sivil öldü.
Hepsini parçalamışlar

Hepsini parçalamışlar

​Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi.
Terör<br>hepimiz için bir tehdit

Terör
hepimiz için bir tehdit

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı.
Şule Çet <br>davasında karar çıktı

Şule Çet
davasında karar çıktı

Sanıklardan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın cezası belli oldu.
Satılmıyor çürüyor

Satılmıyor çürüyor

Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor.
Çin'den <br>ABD'ye tepki

Çin'den
ABD'ye tepki

Uygur Türkleri tasarısını içişlerine karışmak olduğunu iddia etti.
6 puan yeter

6 puan yeter

​​Şenol Güneş, EURO 2020 grubumuzu değerlendirdi.
İçişleri Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor
Gündem

İçişleri Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin, "Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır" açıklamasını yaptı.
Kocaeli'de bir evde yangın çıktı: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
Gündem

Kocaeli'de bir evde yangın çıktı: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2. katında M.Ç'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada eve girmeyi başaran komşular, mahsur kalan 1, 5 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşi kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma işlemi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmemiştir
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmemiştir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, "Uluslararası güvenlik ortamının giderek belirsizleştiği şu günlerde zorlu birtakım kararlar alması gereken NATO, önemli bir zirveye hazırlanıyor. Son yıllarda güvenliğimize yönelik tehditler artmış durumdayken Türkiye, stratejik bir diyaloğa öncülük edilmesine yardım etmeye hazır durumdadır. Türkiye, NATO'ya bağlılığına ve katkılarına karşılık olarak güvenlik endişelerimizi bilfiil destekleyen ortak bir güvenlik stratejisi oluşturulmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.