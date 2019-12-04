İspanya Başbakanı​: Türkiye'deki füze savunma misyonumuzdaki varlığımızı sürdüreceğiz

Balkanlardan bir ses: O bayrak dünyadaki Müslümanların bayrağıdır

Üsküp'te bir esnafın, gelen Türk ziyaretçilerle diyaloğu izleyenlerin yüreğini ısıttı. “Biz devlet nedir, devlet için ölmek nedir çok iyi biliriz. Siz zannetmeyin ki bu bayrak sadece Türkiye'nin, Tüklerin bayrağı. O bayrak dünyadaki Müslümanların bayrağıdır...' Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.