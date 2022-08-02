İspanya gaz tüketimini düşürüyor: 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarını yakmak yasak

İspanya'da Rus gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısı onaylandı.
Tasarıya ilişkin açıklamada bulunan İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, yeni düzenlemeyle birlikte mağaza kapılarının kapalı tutulmasının ve soğutma sistemlerinin kontrol altında çalıştırılmasının gerektiğini ifade etti.
Akşam saat 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının söndürüleceğini açıklayan Ribera, alınan önlemlerin Kasım 2023’e kadar süreceğini söyledi.
KLİMALARA DÜZENLEME
Yeni düzenlemeyle enerji tasarrufu için ülkede ofislerde ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.
Ülkedeki yeni enerji düzenlemesinin sokak lambalarını kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.
İspanya'da bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ediyor. Hükümet, klima kullanımını azaltarak elektrik ücretlerini düşürme çağrısında bulunuyor.