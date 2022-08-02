Dünya İspanya gaz tüketimini düşürüyor 2200den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarını yakmak yasak
AVRUPA

İspanya gaz tüketimini düşürüyor: 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarını yakmak yasak

Rus gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla harekete geçen İspanya hükümeti, gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi amaçlayan yasa tasarısını kabul etti. Buna göre ülkede, Kasım 2023'e kadar akşam 22.00'den sonra mağaza vitrinlerinin ışıkları söndürülecek. Ofislerde ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya gaz tüketimini düşürüyor: 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarını yakmak yasak
Foto/arşiv

İspanya'da Rus gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısı onaylandı.

Tasarıya ilişkin açıklamada bulunan İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, yeni düzenlemeyle birlikte mağaza kapılarının kapalı tutulmasının ve soğutma sistemlerinin kontrol altında çalıştırılmasının gerektiğini ifade etti.

Akşam saat 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının söndürüleceğini açıklayan Ribera, alınan önlemlerin Kasım 2023’e kadar süreceğini söyledi.

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Yeni düzenlemeyle enerji tasarrufu için ülkede ofislerde ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.

Ülkedeki yeni enerji düzenlemesinin sokak lambalarını kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ediyor. Hükümet, klima kullanımını azaltarak elektrik ücretlerini düşürme çağrısında bulunuyor.

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