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İspanya, İngiltere ve Fas kapılarını açtı: Kısıtlamaların gölgesinde yaz turizmi başladı

İspanya, yeni tip koronavirüs salgınının turizm üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için aşı olma veya PCR ile hızlı antijen testlerini sunma zorunluluğuyla bugünden itibaren kapılarını turistlere açtı.

Haber Merkezi AA
İspanya, İngiltere ve Fas kapılarını açtı: Kısıtlamaların gölgesinde yaz turizmi başladı
İspanya, İngiltere ve Fas'tan gelen kısıtlamaların gölgesi altında kapılarını yaz turizmine açtı.

İspanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için aşı olma veya PCR ile hızlı antijen testlerini sunma zorunluluğuyla bugünden itibaren kapılarını turistlere açtı.

Sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, Kovid-19'un farklı varyantlarının tespit edildiği Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika haricinde, tüm ülkelerin vatandaşlarına ülkeye girişte şimdiye kadar uygulanan önlemler gevşetildi.

Kovid-19 aşılarında Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna dışında Çin aşıları Sinopharm ve Sinovac-Coronavac'ı da geçerli sayan İspanya, aşı süreci 14 gün önceden tamamlanmış turistlerin aşı QR kodlarını gösterme şartıyla ülkeye serbest giriş yapabileceklerini duyurdu.

PCR TESTİ İSTENİYOR

Bu zamana kadar sadece, uçuştan 72 saat önce yapılmış PCR testleriyle ülkeye girişe izin veren İspanya, artık aşı sürecini tamamlayanların yanı sıra daha ucuz olan antijen testlerini de kabul etmeye başladı.

Büyük yolcu gemileri olan kruvaziyerler de yaklaşık 1 yıllık aradan sonra tekrar İspanya'ya gelmeye başlayacak.

Özellikle Barselona kentinin ekonomisi için önemli olan kruvaziyerlerde ilk planlı geminin 26 Haziran'da geleceği belirtildi.

İngiltere ve Fas'ın kararları İspanyol turizmini etkiliyor

Öte yandan, salgın öncesinde İspanya'da turizm gelirlerinde ve turist sayısında en önemli paya sahip olan İngilizlerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gelişleriyle ilgili sorunlar sektördeki belirsizlikleri artırdı.

İngiltere, yurt dışına seyahat edecek vatandaşları için belirlediği listede İspanya'yı, dönüşte iki kez PCR testi yapmaya ve 10 gün evde karantinada kalma zorunluluğu olan "sarı bölgede" tutmaya devam etti.

Hatta, son güncellenen listede, daha önce yeşil bölgede olan Kanarya Adaları da sarı bölgeye dahil edildi. İngiltere'nin bu kararının İspanyol turizmini olumsuz yönde etkileyeceği belirtiliyor.

Fas hükümeti, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek sadece Sete (Fransa) ve Genova'dan (İtalya) arabalı vapurların bu yaz döneminde Fas'a gelebileceğini açıklayarak, İspanyol limanlarını (Almeria ve Algeciras) dışarıda bıraktı.

10 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Avrupa'da yaşayan Faslıların normalde ilk tercihi olan İspanya üzerinden ülkelerine geçme, İspanya'ya da ciddi bir ekonomik gelir bırakıyordu.

Salgın öncesi dönemde her yaz 3 milyondan fazla yolcu ve 750 binin üzerinde araç İspanya ile Fas arasında geçiş yapıyordu.

İspanyol hükümeti, bu yaz 8,5 ila 10 milyon turist beklentisi olduğunu açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19 aşısı tamamlananların sayısı 10 milyonu geçti. Olağanüstü halin 9 Mayıs'ta sonlandırılmasıyla birlikte normalleşme adımları da hızlandırıldı.

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