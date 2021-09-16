Dünya İspanyada bomba alarmı Oviedo kent merkezi tahliye edildi
AVRUPA

İspanya'da bomba alarmı: Oviedo kent merkezi tahliye edildi

İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezi, bu sabah telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldı. İncelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi AA
İspanyada bomba alarmı: Oviedo kent merkezi tahliye edildi
Arşiv

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin haberinde, polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda, Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığının iddia edildiği belirtildi.

Oviedo'da kent merkezinin tedbir amacıyla boşaltıldığı, özellikle mahkeme binası yakınlarında önlemlerin artırıldığı açıklandı.

Polis kaynakları, ihbarın doğruluğunu araştırmak için çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgeye sevk edildiğini, polis köpeklerinin ve bomba imha ekiplerinin de kent merkezinde bulunduğunu bildirdi.

Polis kaynakları, polis köpekleri ve bomba imha ekipleriyle yaklaşık 1,5 saat süren incelemelerin ardından bomba ihbarının asılsız olduğunun anlaşılmasıyla çalışanların iş yerlerine geri dönmesine izin verildiğini ve durumun yavaş yavaş normale döndüğünü söyledi.

İspanya'da bomba alarmı
DÜNYA
İspanya'da bomba alarmı

İspanya'da çifte alarm: Barcelona ve Madrid'de tren istasyonları tahliye edildi
DÜNYA
İspanya'da çifte alarm: Barcelona ve Madrid'de tren istasyonları tahliye edildi
Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.