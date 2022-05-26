Dünya İspanyada enerji krizi Klimaları 27 derece altına düşürmek yasaklandı
AVRUPA

İspanya'da enerji krizi: Klimaları 27 derece altına düşürmek yasaklandı

İspanya hükümeti, yaklaşan enerji krizine karşı alınacak önlemler kapsamında kamu binalarında kullanılan klimaların 27 derece altına düşmesini yasaklama kararı aldı.

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Haber Merkezi Reuters
İspanyada enerji krizi: Klimaları 27 derece altına düşürmek yasaklandı
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Kabine tarafından 24 Mayıs günü onaylanan plan, kamu dairelerinde sıcaklık kontrollerini, kamu binalarının çatılarına toplu güneş panelleri kurulumunu içeriyor ve çalışanları evden daha fazla çalışmaya teşvik edecek. Yaz aylarında, ofis kliması 27 santigrattan düşük olmayacak şekilde ayarlanacak.

  • Ülkede yaz aylarındaki ortalama sıcaklık 40 santigrat derecenin üzerine çıkabiliyor.

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KIŞIN SICAKLIK 19 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKMAYACAK

Alınan yeni tedbirler uyarınca, kış aylarında ise ofislerdeki sıcaklık 19 derecenin üzerine çıkarılamayacak.

Söz konusu kuralların 'teknik altyapının bulunması durumunda' uygulanabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazına ve petrolüne bağımlılığı azaltma konusundaki çabalarının bir parçası olan yeni düzenleme, kamu çalışanlarını işe bisikletle gitmeye teşvik etmek için devlet dairelerine daha fazla bisiklet park yeri kurulması çağrısında bulunuyor.

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