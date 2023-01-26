İspanya'da iki kiliseye palayla saldırı: Bir rahip öldü

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İspanyol basınında verilen bilgilerde, Algeciras'da saat 19.30 (TSİ 21.30) sıralarında iki kiliseye saldıran bir kişinin palayla bir rahibi öldürdüğü, en az 4 kişiyi de yaraladığı kaydedildi.
Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bilgisi paylaşıldı.
İspanyol devlet televizyonu RTVE, saldırganın 25 yaşlarında Fas kökenli bir erkek olduğunu ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını duyurdu.
Görgü tanıkları, saldırganın tartışma sonrasında rahibi palayla öldürdüğünü söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılığın, terör saldırısı olasılığı üzerinde durduğu aktarıldı.