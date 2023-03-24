|
Reklam
Reklam
Dünya

İspanya'da orman yangını: Yüksek tehlikeli düzeyde alarm verildi

İspanya'nın doğusundaki Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan yılın ilk büyük orman yangınında 250 kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

11:35 . 24/03/2023 Cuma
AA
İspanya

İspanya

İspanya'nın doğusundaki Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan yılın ilk büyük orman yangınında 250 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.


Askeri Acil Durum Birimi, Ulusal Acil Durum İzleme ve Koordinasyon Merkezi, Castellon'un Villanueva de Viver kasabası yakınlarında çıkan ve hızla yayılan orman yangını için
"yüksek tehlikeli düzeyde"
alarm verdi.

İspanya'da çıkan orman yangınında 250 kişi evlerinden tahliye edildi
İspanya'da çıkan orman yangınında 250 kişi evlerinden tahliye edildi

İspanya'nın doğusundaki Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan yılın ilk büyük orman yangınında 250 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi. Askeri Acil Durum Birimi, Ulusal Acil Durum İzleme ve Koordinasyon Merkezi, Castellon'un Villanueva de Viver kasabası yakınlarında çıkan ve hızla yayılan orman yangını için "yüksek tehlikeli düzeyde" alarm verdi. Şimdiye kadar 1000 hektardan fazla alanı etkileyen yangına müdahale çalışmaları kapsamında bölgede 15 uçağın çalıştığını açıklayan yetkililer, yangından dolayı Castellon ve Teruel kentleri arasındaki bazı yerleşim yerlerinde 250 kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu. Yangını kontrol altına almak için karadan da çok sayıda itfaiyecinin ve askeri personelin görev yaptığı bilgisi verildi. İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, toplamda 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.


Şimdiye kadar 1000 hektardan fazla alanı etkileyen yangına müdahale çalışmaları kapsamında bölgede 15 uçağın çalıştığını açıklayan yetkililer, yangından dolayı Castellon ve Teruel kentleri arasındaki bazı yerleşim yerlerinde 250 kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.


Yangını kontrol altına almak için karadan da çok sayıda itfaiyecinin ve askeri personelin görev yaptığı bilgisi verildi.


İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, toplamda 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.



#İspanya
#Yangın
#Orman
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.