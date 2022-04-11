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Dünya İspanyada yasa dışı ticaret Bin 90 tane doldurulmuş hayvan bulundu
AVRUPA

İspanya'da yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş hayvan bulundu

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde düzenlenen operasyonda, koruma altındaki hayvan türlerine ait olduğu belirtilen ve sayıları 1000'den fazla olan doldurulmuş hayvanların bulunduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İspanyada yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş hayvan bulundu
İspanya'da koruma altındaki türlere ait 1000'den fazla doldurulmuş havyan bulundu.

Jandarmanın operasyonuyla Valensiya'nın Betera ilçesindeki 50 bin metrekarelik bir depodan çıkartılan bin 90 doldurulmuş hayvanın, bunun ticaretini yapan suç örgütlerine gönderilmek üzere depolandığı belirtildi.

AA

Jandarmadan basına yapılan açıklamada, koruma altında olan ve nesli tükenme riski bulunan hayvanlara ait doldurulmuş parçaların toplam değerinin 29 milyon avrodan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA

Yasa dışı olan bu ticaretle ilgili Avrupa'da şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük operasyonlardan birinin yapıldığını kaydedilirken, süs olarak kullanılan söz konusu doldurulmuş hayvanlar arasında kar leoparı, vaşak, beyaz gergedan, kutup ayısı, addaks, pala antilop, bengal kaplanı gibi ender türler ve 198 adet fil dişi olduğu ifade edildi.

AA

Söz konusu olayla ilgili soruşturulan iki kişinin mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.

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Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapılan etkinliğe, soğuk hava ve Kovid-19 salgınındaki vaka artışlarına rağmen katılımın yüksek olduğu görüldü.

Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin kaldırılmasını talep ediyor.
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