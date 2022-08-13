Dünya İspanyadaki festivalde şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü 1 ölü, 40 yaralı
AVRUPA

İspanya’daki festivalde şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı

İspanya’da düzenlenen Medusa Festivali’nde şiddetli rüzgar nedeniyle sahnenin bir kısmının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi ise yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
İspanya’daki festivalde şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
Foto/arşiv

İspanya’nın Valencia bölgesinde yer alan Cullera kenti yakınlarında düzenlenen Medusa Festivali’nde, şiddetli rüzgar nedeniyle sahnenin bir kısmı çöktü.

Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yetkililer yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Şiddetli rüzgar ayrıca 6 gün boyunca sürmesi planlanan festivalin altyapısına da zarar verdi.

Medusa Festivali’nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz” denildi. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle festivalin askıya alındığını bildirdi.

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