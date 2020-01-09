Dünya İspanyadaki Müslümanların en büyük sorunlarından biri mezar yeri Belediyeler ruhsat vermiyor
AVRUPA

İspanya'daki Müslümanların en büyük sorunlarından biri mezar yeri: Belediyeler ruhsat vermiyor

Yaklaşık 2 milyon Müslüman, ülkedeki 8 bin 131 belediyenin sadece 35'inde Müslüman mezarlığı olmasından şikayetçi. Katoliklik mezhebinden sonra en yaygın ikinci dinin, İslamiyet olduğuna işaret edilen raporda, ülkedeki Müslüman cemaatlerin yüzde 95'inin mezarlığının olmadığı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
İspanya'da Müslüman mezarlığının en çok Endülüs bölgesinde (11) olduğu, onu Katalonya (5), Valensiya (4), Castilla y Leon (3) ve Kanarya Adaları'nın (2) izlediği kaydedildi.
İspanya'da Müslüman mezarlığının en çok Endülüs bölgesinde (11) olduğu, onu Katalonya (5), Valensiya (4), Castilla y Leon (3) ve Kanarya Adaları'nın (2) izlediği kaydedildi.

İspanya İslam Toplumları Birliği (Ucide), ülkede yaşayan yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın en büyük sorunlarından birinin, kısıtlı sayıdaki Müslüman mezarlıkları olduğuna dikkati çekti.

Ucide'nin raporunda, İspanya'daki 8 bin 131 belediyeden sadece 35'inde Müslüman mezarlığı bulunduğu bildirildi.

Raporda, mevcut Müslüman mezarlıklarının çoğunun belediye mezarlıklarının içinde parsel olarak ayrıldığı, bunun da dini vecibelerin yerine getirilmesinde önemli sorun teşkil ettiği ifade edildi.

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📌Dünyadan İslamofobi bir türlü silinmiyor: Mezarlıklara kadar geldi 📌#Almanya'da Müslümanlara ait 13 mezar tahrip edildi 📌Polis yaptığı incelemelerde mezar taşlarının düşürüldüğünü, çiçeklerin sökülüp bazı malzemelerinin kırıldığını da belirtti. 📌Öte yandan 12 Kasım 2019'da aynı mezarlıkta 12 mezar taşına gamalı haç çizildiği belirtildi.

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Çok sayıda belediye Müslümanalra ait mezarlık ve ibadet yerlerine ruhsat vermekte zorluk çıkarıyor

İspanya'da Müslüman mezarlığının en çok Endülüs bölgesinde (11) olduğu, onu Katalonya (5), Valensiya (4), Castilla y Leon (3) ve Kanarya Adaları'nın (2) izlediği kaydedildi.

  • Madrid, Bask, Asturias, Aragon ve Murcia gibi bölgelerde ise sadece 1'er Müslüman mezarlığının bulunduğu kaydedilen açıklamada, çok sayıda belediyenin Müslümanlara ait mezarlık ve ibadet yerine ruhsat vermekte zorluk çıkarmasından üzüntü duyulduğu bildirildi.

Raporda, "Bazı belediyelerde cami ruhsatı almak bürokratik engellerle dolu çok uzun bir sürece dönüşüyor ve bazı mahalle sakinlerinin karşı eylemler yapmasına neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

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