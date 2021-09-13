İspanya'nın güneyi alevlere teslim: Yangın 5 gündür söndürülemiyor

İspanya’ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesi’nin Malaga kentindeki Estepona tatil beldesinde geçtiğimiz çarşamba günü çıkan yangın devam ediyor. Sierra Bermeja dağlık alanında etkili olan yangında pazar günü 6 kasaba ve köy daha tahliye edilirken, bölgeden yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor.

İspanyol medyasına göre farklı noktalarda devam eden yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 7 bin 400 hektarlık alan kül oldu, yaklaşık 2 bin kişi de evlerinden tahliye edildi. Söndürme çalışmaları yüzlerce itfaiyeci, 41 uçak ve 25 araçla sürdürülürken, itfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgede askeri birlik de konuşlandırıldı.



Öte yandan yangının ikinci gününde bir itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

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FOTOĞRAF 5 İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde 26 Temmuz'da son iki yılın en büyük orman yangını yaşandı. Yerel basındaki haberlere göre, Tarragona bölgesindeki Santa Coloma de Queralt'ta çıkan yangında 1657 hektarlık alan kül oldu. Bölgedeki yerleşimlerde bulunan 168 kişi yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. İspanya'da son iki yılın en büyük orman yangını sürüyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde son iki yılın en büyük orman yangını yaşandı. Tarragona bölgesindeki Santa Coloma de Queralt'ta çıkan yangında bin 657 hektarlık alan kül olurken, bölgedeki yerleşimlerde bulunan 168 kişi yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. BiP'te paylaş

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