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Dünya

İspanya'nın kuzeyinde balıkçı teknesi battı: 2 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria Denizi'nde balıkçı teknesinin battığı, 10 kişilik mürettebattan 2'sinin öldüğü, 7'sinin kurtarıldığı ve 1'inin kayıp olduğu bildirildi.

10:37 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
İspanya/Cantabria Denizi

İspanya/Cantabria Denizi

İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria Denizi'nde balıkçı teknesinin battığı, 10 kişilik mürettebattan 2'sinin öldüğü, 7'sinin kurtarıldığı ve 1'inin kayıp olduğu bildirildi.


Cantabria özerk yönetim hükümeti başkanı Miguel Angel Revilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, içinde 10 kişilik mürettebatı olan "Villaboa 1" adlı balıkçı teknesinin Mayor Burnu açıklarında battığını duyurdu.


"Denizde yine yeni bir talihsizlik. Bu sabah saat 05.30'da Santander merkezli Villaboa 1 gemisi, Mayor Burnu açıklarında battı."
ifadesini kullanan Revilla, 7 balıkçının kurtarıldığını, 2'sinin cesetlerine ulaşıldığını ve 1 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

İspanya'nın kuzeyinde balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Galisya ve Cantabria bölgelerinde, son 15 yılda 50'ye yakın balıkçı olumsuz deniz şartları nedeniyle teknelerinin batması sonucu hayatını kaybetti.



#Cantabria
#İspanya
#Galisya
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