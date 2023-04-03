İspanya'nın kuzeyinde balıkçı teknesi battı: 2 kişi hayatını kaybetti

İspanya, yardım için Türkiye’ye gelen amfibi hücum gemisi “Juan Carlos I” ve amfibi çıkarma gemisi “Galicia”ya ek olarak, Blas de Lezo Firkateyni ile Cantabria Lojistik Gemisi’ni de personel ve malzeme nakli için sevk ettiğini duyurdu. 202 metrelik Juan Carlos I, 500 deniz piyadesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılacak.