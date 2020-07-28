Gerilim devam ediyor: İşgalci İsrail Lübnan sınırına takviye kuvvet gönderecek

İdlib halkından Mehmetçiğe teşekkür: Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi

İdlib'de yaşayan Suriyeliler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İdlib'de yaşayan Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı. Yardımlarından ötürü Türk askerine teşekkür eden Suriyeliler, şu ifadeleri kullandı: 'Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Askerler bize çok iyi davranıyor' denildi.