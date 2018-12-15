Dünya İsrail 1 oğlunu şehit ettiği 5 oğlunu da tutukladığı kadının evini yıktı
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İsrail 1 oğlunu şehit ettiği 5 oğlunu da tutukladığı kadının evini yıktı

İsrail 1 oğlunu şehit ettiği 5 oğlunu da tutukladığı kadının evini yıktı

Oğullarından biri şehit olan ve 5'i ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Filistinli kadın Latife Ebu Hamid'in evi İsrail askerleri tarafından yıkıldı. Yıkıma engel olmak amacıyla evin çevresinde çadırlar kurarak nöbet tutan Filistinliler ile yıkıma gelen İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

AA
İsrail Batı Şeria'da Ebu Hamid ailesinin evini yıktı.
İsrail Batı Şeria'da Ebu Hamid ailesinin evini yıktı.

İsrail askerleri tarafından gece evi yıkılan Latife Ebu Hamid, olayın ardından yaptığı açıklamada "İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız." dedi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'nda, oğullarından biri şehit olan ve 5'i ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Filistinli kadın Latife Ebu Hamid'in evi İsrail askerleri tarafından yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı.

Yıkıma engel olmak amacıyla evin çevresinde çadırlar kurarak nöbet tutan Emari Filistin Mülteci kampı sakinleriyle buldozerler eşliğinde yıkıma gelen İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri aktivistleri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ile gaz bombası kullandı.

İsrail askerleri, İşgal altındaki Batı Şeria'da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahale ettikten sonra yaklaşık 150 Filistinliyi bir statta alıkoyduğu ifade edildi.

Latife Ebu Hamid'in 4 katlı evine patlayıcılar yerleştiren İsrail askerleri daha sonra dinamitleri ateşleyerek evin kolonları ile birlikte iç duvarları da tamamen yıkıldı.

İsrail zulmü: 1 oğlunu şehit ettiği 5 oğlunu da tutukladığı yaşlı kadının evini yıktı
OYNAT 00:47
İsrail zulmü: 1 oğlunu şehit ettiği 5 oğlunu da tutukladığı yaşlı kadının evini yıktı
Oğullarından biri şehit olan ve 5'i ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Filistinli kadın Latife Ebu Hamid'in evi İsrail askerleri tarafından yıkıldı. Yıkıma engel olmak amacıyla evin çevresinde çadırlar kurarak nöbet tutan Filistinliler ile yıkıma gelen İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

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Evinin yıkılmasının ardından açıklama yapan Latife Ebu Hamid, "İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız." dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Emari Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid'in evinin yıkılmasına karar vermişti.

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Dört katlı evde Ebu Hamid'in annesi Latife Ebu Hamid kalıyor. Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid'in 5 oğlu ise ömür boyu hapis cezasıyla İsrail'deki cezaevlerinde tutuluyor.

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