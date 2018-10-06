İsrail 12 yaşında bir çocuğu daha katletti​

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan biri çocuk 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin 12 yaşındaki şehidi Faris es-Sersavi'nin cenaze namazı Eş-Şucaiyye Mahallesi'ndeki El-Islah Camisi'nde kılındı.

Mahmud Ebu Seman (24) için Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda, Hüseyin er-Rakab (28) için de Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyl beldesinde düzenlenen cenaze törenlerine yüzlerce kişi katıldı.

Şehitlerin naaşı, kılınan cenaze namazlarının ardından yaşadıkları beldelerdeki kabristanlarda toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünkü barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinlinin şehit olduğunu, 126 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını bildirmişti.

OYNAT 01:24 Gazze 12 yaşındaki küçük şehidine ağlıyor Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde geçen cuma günü sağlık ekiplerine yardım ettiği sırada İsrail askerlerince başından vurularak şehit edilen 12 yaşındaki Nasır Musabbih'in kısa hayatı bir İsrail askerinin silahından çıkan kurşunla son buldu. Terbiyesi ve çalışkanlığıyla çevresinin büyük sevgisini kazanan Nâsır, geride gözü yaşlı bir aile ve küçük yaşta ölüm ve yas ile tanışan arkadaşlar bıraktı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 190'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.