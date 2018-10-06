Dünya İsrail 12 yaşında bir çocuğu daha katletti
ORTADOĞU

İsrail 12 yaşında bir çocuğu daha katletti​

İsrail 12 yaşında bir çocuğu daha katletti

İsrail askerleri Gazze sınırında 1'i çocuk, 3 kişiyi daha şehit etti. 12 yaşındaki Filistinli çocuğun annesinin vedası yürekleri burktu.

Haber Merkezi AA
12 yaşındaki Gazzeli Faris es-Sersavi'nin annesinin acı vedası.
12 yaşındaki Gazzeli Faris es-Sersavi'nin annesinin acı vedası.

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan biri çocuk 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin 12 yaşındaki şehidi Faris es-Sersavi'nin cenaze namazı Eş-Şucaiyye Mahallesi'ndeki El-Islah Camisi'nde kılındı.

  • Mahmud Ebu Seman (24) için Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda, Hüseyin er-Rakab (28) için de Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyl beldesinde düzenlenen cenaze törenlerine yüzlerce kişi katıldı.

Şehitlerin naaşı, kılınan cenaze namazlarının ardından yaşadıkları beldelerdeki kabristanlarda toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünkü barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinlinin şehit olduğunu, 126 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını bildirmişti.

Gazze 12 yaşındaki küçük şehidine ağlıyor
OYNAT 01:24
Gazze 12 yaşındaki küçük şehidine ağlıyor
Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde geçen cuma günü sağlık ekiplerine yardım ettiği sırada İsrail askerlerince başından vurularak şehit edilen 12 yaşındaki Nasır Musabbih'in kısa hayatı bir İsrail askerinin silahından çıkan kurşunla son buldu. Terbiyesi ve çalışkanlığıyla çevresinin büyük sevgisini kazanan Nâsır, geride gözü yaşlı bir aile ve küçük yaşta ölüm ve yas ile tanışan arkadaşlar bıraktı.
YORUM YAP

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 190'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Süreli evlilik süresiz nafaka

Süreli evlilik süresiz nafaka

yenisafak.com dosyayı açıyor: Çözüm önerileri ne?
Azez'de bombalısaldırı: 5 ölü 27 yaralı

Azez'de bombalısaldırı: 5 ölü 27 yaralı

​Patlamanın ardından akaryakıt bidonları da alev aldı.
Demirtaş'ın 'kanlı'tarihi: 6-7 Ekim

Demirtaş'ın 'kanlı'tarihi: 6-7 Ekim

HDP kürsüsünden yaptığı çağrılar, onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu.
Bedava değil parayla aldık

Bedava değil parayla aldık

Trump'ın "biz olmasak iktidarda kalamazsınız" sözüne cevap verdi.
Yemen'in çocukları

Yemen'in çocukları

Dünyanın gözü önünde yaşanan savaşın gerçek mağdurları...
Fikri dahi alınmayacak

Fikri dahi alınmayacak

Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı.
Kılıçdaroğlu'nahaklı tepki

Kılıçdaroğlu'nahaklı tepki

​Şehit yakını yüzüne söyledi: Senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü.
İstedikleri kadar hendek kazsınlar

İstedikleri kadar hendek kazsınlar

Uydu fotoğraflarını değerlendiren Akar: Durum kontrolümüz altında.

İstanbul boyun eğmeyecek

İstanbul boyun eğmeyecek

​Mevlüt Uysal, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde açıklama yaptı.

Aslanlı paylaşım

Aslanlı paylaşım

Fenerbahçeli futbolcudan yönetime imalı mesaj.
Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

Yasin Börü'nün avukatı yenisafak.com'a anlattı.
İttifak gönüllerde devam edecek

İttifak gönüllerde devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması.
7 yaşında milyoner

7 yaşında milyoner

​Dijitalin yardımı, kendi alınteriyle çocuk yaşta zengin oldu.
Yerli uçaklarınhazin sonu

Yerli uçaklarınhazin sonu

​Düdüklü tencere olmaya giden uçakların kısa öyküsü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.