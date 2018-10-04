Dünya İsrail 78 yaşındaki Filistinliyi katletti
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İsrail 78 yaşındaki dedeyi katletti!

İsrail 78 yaşındaki Filistinliyi katletti

İsrail askerleri, Gazze'deki bir mülteci kampında 78 yaşındaki bir dedeyi katletti. İsrail ordusu daha sonra bir açıklama yaparak "Yanlışlıkla ateş açtık" diye kendisini savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazze'deki Maghazi mülteci kampında yaşayan 78 yaşındaki İbrahim Ahmed El-Arughi, İsrail tarafından katledildi.
Gazze'deki Maghazi mülteci kampında yaşayan 78 yaşındaki İbrahim Ahmed El-Arughi, İsrail tarafından katledildi.

İsrail askerlerinin Filistin'deki acımasız katliamları devam ediyor. Son olarak, İsrail askerleri dün akşam Gazze'deki Maghazi mülteci kampında 78 yaşındaki İbrahim Ahmed El-Arughi isimli yaşlı Filistinliyi katletti.

İsrail ordusu daha sonra açıklama yaparak, yaşlı Filistinlinin 'yanlışlıkla' öldürüldüğünü iddia etti.

Filistin kaynaklarında yer alan haberlerde, yaşlı Filistinlinin sırtından vurulduğu ifade edildi.

78 yaşındaki Filistinli dede için düzenlenen cenaze törenine Hamas yöneticilerinden İsmail Heniyye de katıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 78 yaşındaki Filistinlinin İsrail tarafından vurarak öldürdüğünü açıklandı.

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Kaynak: Al-watantoday

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