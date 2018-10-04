İsrail 78 yaşındaki Filistinliyi katletti

İsrail askerlerinin Filistin'deki acımasız katliamları devam ediyor. Son olarak, İsrail askerleri dün akşam Gazze'deki Maghazi mülteci kampında 78 yaşındaki İbrahim Ahmed El-Arughi isimli yaşlı Filistinliyi katletti.

İsrail ordusu daha sonra açıklama yaparak, yaşlı Filistinlinin 'yanlışlıkla' öldürüldüğünü iddia etti.

Un homme palestinien de 78 ans a été tué par les forces d'occupation israéliennes après qu'ils aient ouverts le feu sur les maisons palestiniennes du camp de réfugiés de Al-Maghazi, #Gaza. #Palestine pic.twitter.com/0dmagB2fzt — DOAM (@doamuslims) 4 Ekim 2018

Filistin kaynaklarında yer alan haberlerde, yaşlı Filistinlinin sırtından vurulduğu ifade edildi.

78 yaşındaki Filistinli dede için düzenlenen cenaze törenine Hamas yöneticilerinden İsmail Heniyye de katıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 78 yaşındaki Filistinlinin İsrail tarafından vurarak öldürdüğünü açıklandı.

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Kaynak: Al-watantoday

