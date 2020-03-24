Dünya İsrail ablukası Gazzenin koronavirüsle mücadelesini engelliyor İlaç, kan stoğu, tıbbi teçhizat eksik
KORONAVİRÜS

İsrail ablukası Gazze'nin koronavirüsle mücadelesini engelliyor: İlaç, kan stoğu, tıbbi teçhizat eksik

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yıllardır uyguladığı abluka nedeniyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli tıbbi teçhizatın temin edilemediğini bildirdi. Filistinlilerin hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Kudra, İsrail'in bölgedeki sağlık ve insani hizmet veren mekanizmaları sistematik olarak zayıflatmasının, Gazze'yi koronavirüsle mücadele konusunda tehlikeli bir kavşağa yönelttiğini aktardı.

Haber Merkezi AA
Gazze'deki ​Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basın toplantısı düzenlendi.
Gazze'deki ​Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basın toplantısı düzenlendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 13 yıldan uzun süredir abluka uyguladığı bölgede koronavirüsle mücadelede sağlık alanında karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi verdi.

  • Kudra, koronavirüsle mücadele edilen şu günlerde, laboratuvarlardaki malzemelerin kısıtlı olmasının yanı sıra temel ilaçların yüzde 39'unun, tıbbi teçhizatın yüzde 23'ünün, kan stoklarının yüzde 60'ının eksik olduğunu söyledi.

"Filistinlilerin hayatından İsrail sorumlu"

Filistinlilerin hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Kudra, İsrail'in bölgedeki sağlık ve insani hizmet veren mekanizmaları sistematik olarak zayıflatmasının, Gazze'yi koronavirüsle mücadele konusunda tehlikeli bir kavşağa yönelttiğini aktardı.

  • Kudra, Birleşmiş Milletler'in tüm ilgili kurum ve kuruluşlarına "Gazze'deki ablukanın kaldırılmasının yanı sıra koronavirüsle mücadele için solunum cihazı, ilaç, tıbbi malzemeler, laboratuvar ekipmanları" gibi acil ihtiyaçların karşılanması çağrısını yineledi.

Filistin'de son verilere göre 2'si Gazze Şeridi'nde olmak üzere toplam vaka sayısı 60 olarak açıklandı.

Ezanla moral buluyorlar: Avrupa'da Müslümanlar balkonlara akın etti
DÜNYA
Ezanla moral buluyorlar: Avrupa'da Müslümanlar balkonlara akın etti
Abone Ol Google News
Yedi hastamızı daha kaybettik

Yedi hastamızı
daha kaybettik

​Son 24 saatteki gelişmeler açıklandı.
Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

​'Koronavirüs tedavisinde çığır açacak' demişti...
90 bin camiden dua yükseldi

90 bin camiden
dua yükseldi

Şifa için için feraciye duası edildi.
Asgari ücrete <br>destek müjdesi

Asgari ücrete
destek müjdesi

"​İşçilerimize ve işverenlerimize hayırlı olsun."
Google'ın tehdit<br> ve dizayn çabası

Google'ın tehdit
ve dizayn çabası

​Türkiye'yi tehdit edebilecek cüreti nereden buldu?
Korku filmi gibi

Korku filmi gibi

​Almanya'da koronavirüsten 278 bin hasta ölebilir.

Son 24 saati açıkladılar

Son 24 saati açıkladılar

​İtalya, koronavirüsü kontrol altına alamıyor.
Büyükşehir'le hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le hayat eve sığıyor

​span>Bursa BB Vefa Sosyal/span>Destek Ekibi yardım ediyor

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
TKBB'den<br> ekonomiye destek

TKBB'den
ekonomiye destek

"Bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır"
Sağlık çalışanlarına <br>artık ücretsiz

Sağlık çalışanlarına
artık ücretsiz

Kararname ile üç aylık ek ödemede kesinleşti.
İlk defa böyle görüntülendi

İlk defa böyle görüntülendi

Hastaneye tulum ve maske ile gitti.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Yaşlı vatandaşa polis numarası yapıp dalga geçmişti.
Terim ve <br>Albayrak'a telefon

Terim ve
Albayrak'a telefon

İkisinin de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Ağlayarak anlattı

Ağlayarak anlattı

İspanya'da sağlık sistemi çöktü insani kriz patladı
İlaçlar 40 şehre dağıtıldı

İlaçlar 40 şehre dağıtıldı

Çin'de hastaları iyileştiren ilaç Türkiye'deki vakalara veriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.