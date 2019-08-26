İsrail açıktan oynuyor

Suriye’ye iç savaşın başlamasından bu yana yüzlerce hava saldırısı düzenlediği düşünülen İsrail, nadir görülen bir şekilde cumartesi gecesi Şam yakınlarındaki İran hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu haberden saatler sonra ise Hizbullah örgütü, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail’e ait iki insansız hava aracının düştüğünü duyurdu.

SURİYE: GERİ PÜSKÜRTTÜK

İsrail ordusu, cumartesi gecesi Suriye’nin başkenti Şam’ın Akraba beldesinde İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nü hedef aldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da savaş uçaklarının Suriye’de önemli bir hedefi vurduğunu, İsrail’e karşı planlanan büyük bir operasyonu engellendiğini ve orduya hazır olma talimatını verdiğini söyledi. Netanyahu, geçtiğimiz günlerde de Irak’taki İran’a ait askeri hedeflerin İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu. Ancak Beşşar Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail’in havadan düzenlediği füze saldırısını geri püskürttüğünü, birçok füzenin imha edildiğini duyurdu.

İRAN DA YALANLADI

İran’dan da İsrail’in saldırı açıklamalarına yalanlama geldi, İran’ın yarı resmi haber ajansı ILNA’nın aktardığına göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Muhsin Rızai, “Bu bir yalan ve gerçek değil. İsrail ve ABD’nin, İran’ın çeşitli merkezlerine saldıracak gücü yok ve (askeri) danışmanlık merkezlerimiz zarar görmedi” dedi. Eski bir Devrim Muhafızları Komutanı olan Rızai, “İsrail ve ABD’nin Suriye ve Irak’ta ortaklaşa yürüttükleri harekâtlar uluslararası hukukun ihlâli ve yakında Suriye ve Irak’ın savunucuları tarafından bunlara karşılık verilecek” ifadelerini de kullandı.

BEYRUT’TA İKİ İHA

İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerini vurduğu haberinden saatler sonra, İran ve Suriye’deki Esed rejiminin Lübnan’daki müttefiki Hizbullah, örgütün kalesi olarak başkent Beyrut’un güneyine Tel Aviv yönetimine ait iki insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu. Ülkenin yerel televizyon kanallarından LBCI, Hizbullah’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, gece yarısı İsrail’e ait bir keşif İHA’sının, Beyrut’un güneyinde yer alan Muavvad bölgesine düştüğü belirtildi. Söz konusu İHA’ya ait enkazın Hizbullah mensupları tarafından güvenli bir yere nakledildiği aktarılan haberde, olaydan yaklaşık bir saat sonra İsrail’in ikinci bir İHA göndererek aynı yerde patlattığı ifade edildi. Haberde, olay mahallinde yangın çıktığı ancak herhangi can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

REKLAM

HİZBULLAH: Yanıtımız sert olacak

Lübnan yönetimi ve Hizbullah, Beyrut’ta düşürülen İHA’lara sert tepki gösterdi. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, insansız hava araçlarını, “ülkenin egemenliğine yönelik açık bir saldırı ve bölgesel gerilimi kışkırtma girişimi” olarak yorumladı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’e ait İHA’ların Beyrut’un güneyinde düşmesi, Lübnan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açıkça bir saldırıdır” ifadesini kullandı. Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi de, örgütün yanıtının sert olacağını kaydetti. Öte yandan Lübnan’ın konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacağı açıklandı.