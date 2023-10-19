|
Dünya

İsrail asıllı yazarın sözleri kan dondurdu: İki milyon Gazzeli hiç umurumda değil

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yoğun şekilde bombalıyor. Gazze'yi 13 gündür aralıksız vuran İsrail ordusu, büyük bir katliam yaptı. Filistinli kaynaklara göre, saldırılarında 4 bin 821 bina da tamamen yıkıldı. İsrail asıllı Fransız yazar David Antonelli'nin bir televizyon programda söyledikleri ise kan dondurdu. İsrail asıllı yazar, İsrail'in acımasız olması gerektiğini belirterek, Gazze'deki 2 milyon kişinin kendisi için önemli olmadığını, asıl önemli olanın ise bin 300 İsraillinin intikamını almak olduğunu söyledi.

13:45 . 19/10/2023 Perşembe
Diğer
İsrail asıllı yazar David Antonelli, nefret kustu.

İsrail asıllı yazar David Antonelli, nefret kustu.

İşgalci İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde katliamları devam ediyor.

I24News TV'ye konuşan İsrail asıllı yazar David Antonelli'nin söyledikleri kan dondurdu. Antonelli, İsrail'in Gazze'ye dönerek Hamas'ı ortadan kaldırması ve bölgeyi yeniden ele geçirmesi gerektiğini söyledi.

"İki milyon Gazzeli hiç umurumda değil"

İşgalci İsrail'in katliamını destekleyen yazar, "Netanyahu bugün tek bir şeyi düşünmeli, bu korkunç suçların kurbanlarının intikamını almak ve İsrail'in şerefini yükseltmek, bunu yapamıyorsa istifa etmeli. İsrail'in bu ailelerin onurunun intikamını almak için mümkün olan en acımasız şekilde karşılık verme görevi var. Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır" dedi.

#İsrail
#Netanyahu
#Gazze Şeridi
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma nasıl yapılır?