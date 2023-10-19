İsrail asıllı yazarın sözleri kan dondurdu: İki milyon Gazzeli hiç umurumda değil

İşgalci İsrail'in katliamını destekleyen yazar, "Netanyahu bugün tek bir şeyi düşünmeli, bu korkunç suçların kurbanlarının intikamını almak ve İsrail'in şerefini yükseltmek, bunu yapamıyorsa istifa etmeli. İsrail'in bu ailelerin onurunun intikamını almak için mümkün olan en acımasız şekilde karşılık verme görevi var. Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır" dedi.