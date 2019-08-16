Dünya İsrail askerleri 15 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 15 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 15 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi AA
İsrail askerleri
İsrail askerleri

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'de bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesinin ardından Doğu Kudüs'teki Ebu Dis ve El-Ayzeriye beldelerinde düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 12 Filistinliyi kauçuk kaplı mermi ile yaraladığı belirtildi.

  • İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu Filistinli göstericilerden 3'ünde yanıklar oluştuğu, 18'inin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ettiğini, Filistinlilerin ise askerlere taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdiğini anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesi üzerine, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis ve El-Ayzeriye beldelerinde gösteriler düzenlenmişti.

Daha önce yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Ebu Dis beldesindeki gösteriler sırasında Filistinli bir ilk yardım görevlisini başından plastik mermiyle vurarak yaraladığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT), Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askerlerince vurulan Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi." denilmişti.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında söz konusu Filistinliyle, bugün Yahudi yerleşimcilere yönelik "araçlı saldırı girişiminde" bulunduğu gerekçesiyle İsrail askerlerince vurulan Filistinlinin aynı kişi olup olmadığı ise belirtilmemişti.

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