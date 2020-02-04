Dünya İsrail askerleri Batı Şeriada 12 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçleri.
İsrail işgal güçleri.

Filistin Esirler Cemiyetinden yazılı açıklamada, 12 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

  • Açıklamada söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

  • Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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