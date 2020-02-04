İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yazılı açıklamada, 12 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.
- Açıklamada söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
- Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.