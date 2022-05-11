İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail'in kanlı eli Al-Jazeera muhabirini öldürdü: Gazetecinin üstünde 'Press-Basın' yazan yelek bulunuyordu

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile (51), işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti. İsrail'in Haaretz gazetesi de, Cenin'deki mülteci kampını basan ordu birliklerinin Şirin Ebu Akil'i başından vurduğunu, bir diğer gazeteci Ali Asmadi'nin ise sırtından yaralandığını bildirdi. Haaretz, vurulan gazetecilerin ikisinin de üstlerinde 'Press-Basın' yazan yelekler giydiğini de aktardı.