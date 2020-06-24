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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı belirtildi. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Haber Merkezi AA
Ramallah’ın Petonya semtinde de Filistinlilere ait bir ev, İsrail askerlerince yıkıldı.
Ramallah’ın Petonya semtinde de Filistinlilere ait bir ev, İsrail askerlerince yıkıldı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri buldozerler eşliğinde Ramallah kentine bağlı Beyt Sira beldesine baskın düzenleyerek, inşaat halindeki bir evi yıktı. Ramallah’ın Petonya semtinde de Filistinlilere ait bir ev, İsrail askerlerince yıkıldı.

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İsrail makamlarının söz konusu yerleri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evleri de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı ifade edildi.

Ramallah’ın Petonya semtinde de Filistinlilere ait bir ev, İsrail askerlerince yıkıldı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

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Ramallah’ın Petonya semtinde de Filistinlilere ait bir ev, İsrail askerlerince yıkıldı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını belirtiyor.

Ramallah’ın Petonya semtinde de Filistinlilere ait bir ev, İsrail askerlerince yıkıldı.

Ramallah’ın Petonya semtinde de Filistinlilere ait bir ev, İsrail askerlerince yıkıldı.
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