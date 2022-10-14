İsrail askerleri Cenin'de iki Filistinliyi katletti

Dünya

Gizli belge davasında Trump'ın talebine mahkemeden ret

ABD Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) ele geçirilen gizli belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi" talebini reddetti.