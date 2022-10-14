Dünya İsrail askerleri Ceninde iki Filistinliyi katletti
ORTADOĞU

İsrail askerleri Cenin'de iki Filistinliyi katletti

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerleri Ceninde iki Filistinliyi katletti
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cenin kentine baskın düzenledi.

Askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında 2 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Çatışmalar sürüyor

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda Filistinli sağlık görevlilerini darbetti. Filistin Kızılay'ın sayfasında, İsrail güçlerinin, 2 sağlık görevlisini darbettiği olay anına ait görüntülere de yer verildi.
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