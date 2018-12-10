Dünya İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı
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İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

Batı Şeria'daki Ramallah'ın girişinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenleyen İsrail güçlerine Filistinliler tepki gösterdi. İsrail askerleri Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.

AA
İsrail askerlerinin düzenlediği baskına Filistinliler tepki gösterdi.
İsrail askerlerinin düzenlediği baskına Filistinliler tepki gösterdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı. Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentinin kuzey girişinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Bölgedeki bazı güvenlik kameralarına da el koyan İsrail güçlerine Filistinliler tepki gösterdi. Olayların büyümesinin ardından İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

  • İsrail askerleri Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi. Arbedede şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirilirken bölgedeki gerginliğin devam ettiği aktarıldı.

İsrail vahşeti: Filistinlileri evinden çıkarırken saldırdı
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İsrail vahşeti: Filistinlileri evinden çıkarırken saldırdı
Burası Kudüs'ün Jabel Mukaber mahallesi. İsrail askerleri evlerini yıkmak istedikleri Filistinli aileyi vahşi bir şekilde evlerinden çıkardı. Filistinlilere saldıran İsrailliler mahallede büyük bir kaosa sebep oldu.
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İsrail güçleri, dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılmasının ardından bölgedeki baskınlarını artırdı. Ramallah kentinin bazı girişlerini kapatan ve Ramallah'a bağlı beldelere baskın düzenleyen İsrail güçleri en az 16 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında dün akşam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı. Olayın ardından araçta bulunan saldırgan veya saldırganlar bölgeden kaçmıştı.

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