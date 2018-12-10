İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı. Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentinin kuzey girişinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi.
Bölgedeki bazı güvenlik kameralarına da el koyan İsrail güçlerine Filistinliler tepki gösterdi. Olayların büyümesinin ardından İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.
- İsrail askerleri Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi. Arbedede şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirilirken bölgedeki gerginliğin devam ettiği aktarıldı.
Yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında dün akşam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı. Olayın ardından araçta bulunan saldırgan veya saldırganlar bölgeden kaçmıştı.