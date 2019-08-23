İsrail askerleri Gazze sınırında 122 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere saldıran İsrail askerlerinin, 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail işgal güçlerinin 3 ilk yardım görevlisini de kauçuk kaplı mermiyle yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.