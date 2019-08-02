Dünya İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere saldırısı sonucu 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 49 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçlerinin saldırısı sonucu çok sayıda Filistinli eylemci yaralandı
İsrail işgal güçlerinin saldırısı sonucu çok sayıda Filistinli eylemci yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırısı sonucu 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 49 kişinin farklı yerlerinden yaralandığı belirtildi.

2 gazeteci yaralandı

Öte yandan, yaralılar arasında iki gazetecinin de bulunduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yerel bir gazetede çalışan Usame el-Kahlut gerçek mermiyle, Çin resmi ajansı Xinhua adına çalışan Hatim Ömer ise plastik mermiyle ayaklarından yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

  • İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
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