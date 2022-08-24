Dünya İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şerianın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 14 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Nablus, merkezdeki Ramallah ve güneydeki El-Halil ile Beytüllahim kentlerinin çeşitli noktalarına baskınlar düzenledi.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şerianın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 14 Filistinliyi gözaltına aldı
Arşiv.

Cenin kentinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktığı, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve gerçek mermiyle müdahale ettiği belirtildi. İsrail ordusu, Cenin'de "terör faaliyetleri" şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin ilk yardım ekipleri, bölgede çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail ordusu, Batı Şeria geneline düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldığını, bazı noktalarda yapılan aramalarda silah ve patlayıcılar ele geçirildiğini açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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