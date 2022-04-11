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Dünya İsrail askerlerinin Batı Şeriadaki baskınlarında yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine dün düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerlerinin Batı Şeriadaki baskınlarında yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
Gerçek mermi ile karın bölgesinden vurulmasının ardından hastaneye kaldırılarak birkaç ameliyat geçiren Zekarine tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Filistinli sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail askerlerinin dün Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanan Filistinli Muhammed Zekarine (17) hayatını kaybetti.

Gerçek mermi ile karın bölgesinden vurulmasının ardından hastaneye kaldırılarak birkaç ameliyat geçiren Zekarine tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine hafta sonu iki ayrı baskın düzenlemiş, cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinliyi katletmişti. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, Muhammed Zekarine yaralamıştı.

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İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.

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