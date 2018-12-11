Dünya İsrail askerlerinin yaraladığı 4 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu
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İsrail askerlerinin yaraladığı 4 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail askerlerinin yaraladığı 4 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu.

AA
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ARŞİV

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında geçen cuma günü İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 4 yaşındaki Ahmed Yasir Sabri Ebu Abid'in şehit olduğunu belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere saldırılarında 220'den fazla Filistinli şehit oldu.

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