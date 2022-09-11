Dünya İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, 5 gün önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 5 gün önce Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında yaralanan Hamed Ebu Celde'nin (24) son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, beş gün önceki olaylarda Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin kurşunuyla yaralanan Ebu Celde'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Filistin basınında yer alan bilgiye göre Ebu Celde, yaralandıktan sonra tedavi için sevk edildiği Cenin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin 6 Ağustos'ta Cenin'e düzenlediği baskın sırasında Filistinliler ile aralarında olaylar çıkmıştı. Söz konusu baskın sırasında bir Filistinli hayatını kaybetmiş, bazıları da yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri yıl başından bu yana 94 Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalar
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İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalar
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, 5'ini yaraladığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 'Yusuf makamının' yanı sıra Kudüs caddesi ve mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olayların çıktığına işaret edilen haberde, İsrail askerlerinin mermi ve biber gazı kullanması sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi. Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, yaptığı yazılı açıklamada, Nablus kentindeki 'Yusuf makamı' muhitinde yaşanan olaylarda 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş ederek öldürdü
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş ederek öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı bildirildi. İsrail askerleri, bir apartmana baskın düzenleyerek, Nisan ayındaki Tel Aviv saldırısından sorumlu tuttuğu Filistinli Raad Hazem'in ailesinin yaşadığı evi yıktı. Raad Hazem, Tel Aviv saldırısından birkaç saat sonra İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.
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