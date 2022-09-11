İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalar

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, 5'ini yaraladığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 'Yusuf makamının' yanı sıra Kudüs caddesi ve mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olayların çıktığına işaret edilen haberde, İsrail askerlerinin mermi ve biber gazı kullanması sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi. Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, yaptığı yazılı açıklamada, Nablus kentindeki 'Yusuf makamı' muhitinde yaşanan olaylarda 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığını aktardı.