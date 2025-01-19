İsrail ayrım gözetmeden öldürdü: Uluslararası sistem yerle bir oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına işaret ederek, “(İki devletli çözüm) Bu olmadan hem İsrail’in hem Filistin’in hem bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı herkesin de malumu. Bugünden sonra artık daha insani ve kalkınmaya yönelik yardımlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Fidan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü’de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İNSANİ YARDIMLARIN TAKİPÇİSİYİZ

Fidan, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına değinerek, “Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılmasının takipçisi olacağız” dedi. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına işaret eden Fidan, bölgede katliamın ve yıkımın durmasının Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti. Fidan, özellikle sivil ve çocuk kayıplarının, gazetecilerin, Birleşmiş Milletler (BM) yardım görevlerinin ayrım gözetilmeksizin öldürülmesinin, insanlık vicdanını yaralamakla kalmadığını, aynı zamanda uluslararası sistemin hem kurumsal hem anlamsal ne kadar değeri varsa hepsinin yerle bir olmasına yol açtığını ifade etti.

UMUYORUZ BU ATEŞKES DEVAM EDER

Bakan Fidan, “Umuyoruz bundan sonra bu ateşkes devam eder. İnsani yardımların kesintisiz Gazze’nin her tarafına ulaşılmasına izin verilir.” diyerek, Gazze’de yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmesinin önemli olduğuna dikkati çekti. Bölgede çadırlarda kalan, gıdaya ve ilaca ulaşamayan 2 milyon insan olduğunu anlatan Fidan, şunları kaydetti: “Bunların uygun koşullara dönmesi önemli. Bu konuda Türkiye uluslararası toplumla beraber tabii ki elinden geleni yapacak. İnşallah bu gözyaşı, son gözyaşı olur. Bundan sonra hızla yaralarımızı sarıp, iki devletli çözümü hayata geçirip, bölgede normalleşmeyi sağlarız. Özellikle iki devletli çözüm aşaması zor, uzun bir adım. Bazılarının kesinlikle istemediği bir adım. Ama bu olmadan hem İsrail’in hem Filistin’in hem bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı herkesin malumu. Bugünden sonra artık daha insani ve kalkınmaya yönelik yardımlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Suriye’ye tam destek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Suriye’ye insani yardımları sürdüreceklerini söyleyerek, “Suriye’nin, uluslararası sistemin aktörüne dönüşmesi için Türkiye ve Azerbaycan diplomasisi yeni yönetime tam destek vermeye hazırdır” dedi. Fidan’la ortak basın toplantısında konuşan Bayramov, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasına da değinerek, “Gazze’de ateşkesin sağlanması önemli bir olaydır. Gazze’de ateşkes anlaşmasına tüm tarafların uymasını umuyoruz” diye konuştu.







