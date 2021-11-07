Dünya İsrail Başbakanı Bennett Kudüste Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok
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İsrail Başbakanı Bennett: Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğunu yeniden açma planına ilişkin, "Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok" dedi.

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Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Bennett: Kudüste Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok
İsrail Başbakanı Naftali Bennett.

Başbakan Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Maliye Bakanı Avigdor Liberman, yıllık bütçenin Meclisten geçmesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

  • ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren ve 2019'da kapatılan konsolosluğunu yeniden açma planına ilişkin soruya Bennett, "Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok. 'Kudüs, sadece İsrail'in başkentidir.' Konumumuzu tutarlı, sessizce ifade ediyoruz ve umarım anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Lapid ise ABD'nin konsolosluğu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açmak istemesi halinde buna ilişkin herhangi bir itirazlarının olmayacağını dile getirerek, Kudüs'ün egemenliğinin "sadece İsrail'e ait olduğunu" iddia etti.

Ne olmuştu?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.

  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

Blinken, 13 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Kudüs'teki konsolosluğun açılması planını devam ettireceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll ise geçen ay yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planını rafa kaldırabileceğini duyurmuştu.

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