İsrail Başbakanı ile BAE Veliaht Prensi 'ikili ilişkileri' görüştü

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sele sebep oldu

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle kentin caddeleri sular altında kalırken, çok sayıda araç sürüklendi.



Selde çok sayıda evi su bastığı, bazı otoyolların da trafiğe kapatıldığı bildirildi. Cizan'daki sivil savunma ekipleri, sel sonucu çok sayıda yolun ulaşıma kapandığını aktararak mahsur kalanları kurtarmak için seferberlik ilan edildiğini duyurdu.