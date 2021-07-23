Dünya İsrail Başbakanı ile BAE Veliaht Prensi ikili ilişkileri görüştü
ORTADOĞU

İsrail Başbakanı ile BAE Veliaht Prensi 'ikili ilişkileri' görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeleri görüştükleri belirtildi.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı ile BAE Veliaht Prensi ikili ilişkileri görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamaya göre Benett'in, Kurban Bayramı vesilesiyle Al Nahyan'ı telefon ile aradığı ifade edildi.

  • Açıklamada, Al Nahyan ve Benett'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıkları kaydedildi.

Al Nahyan'ın başbakan olarak göreve başlayan Benett'i bu vesileyle kutladığı, bölgenin çıkarı, gelişmesi, istikrarı ve barışı için kendisiyle birlikte çalışmasını temenni ettiği aktarıldı.

Bennett, 14 Haziran'da İsrail Meclisi'nden güvenoyu alarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

İsrail ile Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştiren BAE'nin lideri Al Nahyan, Bennett ile göreve geldikten sonra ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
​Gördüğüne inanamadı

​Gördüğüne inanamadı

​'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti'
Kuyruğun sonu gözükmüyor

Kuyruğun sonu gözükmüyor

​43 ilin geçiş noktasında trafik kilit.
Felaketler karşısında pes etmeyiz

'Felaketler karşısında pes etmeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Arhavi'de vatandaşlara seslendi

​Sağlık Bakanlığı yurt genelinde aşılananların sayısını açıkladı

Hem Ghezzal'la hem de kulübüyle anlaşma sağlandı.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaptığı hareketle gönülleri kazandı.

'Ne olur bu yamaçlarda 5 kat 10 kat binalar yapmayın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de incelemelerde bulunacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.