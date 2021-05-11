İsrail Başbakanı Netanyahu: Bir savaşın ortasındayız
İşgalci güçlerin Filistinlileri hedef alan saldırılarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İşgalci İsrail kuvvetleri, günlerdir Kudüs ve Gazze başta olmak üzere birçok noktada Filistinlilere şiddet uyguluyor. Şiddetin dozunu günden güne artıran işgalci güçler, 10'u çocuk 30 kişiyi şehit etti.
Saldırılara Hamas'ın yüzlerce füzeyle karşılık vermesinin ardından hava savunma sistemleri alarm veren İsrail'den yeni bir açıklama geldi.
"Savaşın ortasındayız"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sözlerine Hamas'ı tehdit ederek devam eden Netanyahu, "Bugün yaptıkları için büyük bedel ödeyecekler." dedi.
"Savaşın" zaman alacağını ifade eden İsrail Başbakanı, "İsrail halkının güvenliğini sağlayacağız." şeklinde konuştu.