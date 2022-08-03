Dünya İsrail Başbakanı ülkenin nükleer silah cephaneliğine dair alışılmadık bir imada bulundu
ORTADOĞU

İsrail Başbakanı ülkenin nükleer silah cephaneliğine dair alışılmadık bir imada bulundu

İsrail Başbakanı Yair Lapid yaptığı konuşmada, İsrail'in tartışma yaratan nükleer cephaneliğine dair imalarda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
İsrail Başbakanı ülkenin nükleer silah cephaneliğine dair alışılmadık bir imada bulundu
Yair Lapid

İsrail Başbakanı, ülkenin nükleer silah kapasitesine dair ipucu verdi

Israil Atom Enerjisi Komisyonu'nda konuşan Lapid, İsrail'in çok yönlü savunma ve saldırı kapasitesinin yanı sıra "diğer kaynaklar" olarak adlandırdığı, nükleer silah olduğuna inanılan kaynaklarına da değindi.

"Üstümüzde bulunan görünmez kubbedeki operasyonel becerilerimiz, savunma ve saldırı kabiliyetimizin yanı sıra yabancı medyanın 'diğer kaynaklar' olarak adlandırılan imkanlarımız üzerine de kuruludur. Lapid, " Bu imkanların tamamı bizi hayatta tutuyor, biz ve çocuklarımız burada olduğumuz sürece güven içinde yaşayacağız" dedi.

İsrail'in birkaç yüz nükleer silaha sahip olduğuna inanılıyor. Çoğu nükleer silaha sahip olduğuna inanılan devletlerin aksine, İsrail hiçbir zaman resmi olarak elinde bulundurduğu nükleer kaynaklarından hiçbir zaman dürüstlükle bahsetmedi.

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İsrail liderleri şu ana kadar nükleer silahlara yalnızca üstü kapalı göndermeler yapmaktan yana oldular.

Bu konuda ilk açıklama 1960'ların başında, İsrail'in "kesinlikle bölgeye nükleer silah sokan ilk devlet olmayacağını" söyleyen savunma bakanı Simon Peres.

tarafından yapılmıştı.

  • Yakın zamanda, eski İsrail başbakanı Ehud Olmert, İsrail'i ABD, Rusya ve Fransa ile birlikte nükleer silahlara sahip olan devletler arasında listelediğinde İsrail'in nükleer kapasiteyi kabul etmiş gibi görünmüş olsa da daha sonra Alman televizyonunda İsrail'in nükleer güç olduğuna dair yapılan yorumları yalanlamaya çalışmıştı.


Benjamin Netanyahu ise Kabinesine yaptığı sunumda İsrail'i "nükleer güç" olarak nitelendirmiş fakat bu sözlerin hemen ardından kendisini "enerji gücü" olarak düzeltmişti.

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