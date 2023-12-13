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Dünya

İsrail basını duyurdu: 7 Ekim'de İsrailli bazı asker ve siviller 'dost ateşiyle' öldü

İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi sınırında 7 Ekim'deki olaylarda İsrailli bazı asker ve sivillerin "dost ateşiyle" öldüğünü yazdı.

12:51 - 13/12/2023 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Haberde, İsrail askerlerinin 7 Ekim günü Gazze sınırındaki bölgelerde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yüzlerce kişiyi öldürdüğü ancak bunun yanında "sınırlı sayıda İsrailli asker ve sivilin dost ateşiyle" hayatını kaybettiği ifade edildi.


Ordunun konuya ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığına işaret eden gazete, 7 Ekim'deki olayları araştırmakta çekinceli davranılmasının nedeninin "askeri güçlerin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar" olduğunu öne sürdü.


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Tel Aviv, Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan yoğun saldırı başlatmış, diğer yandan Batı Şeria'da da Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçleri, Filistinlileri hedef almaya başlamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.



#Hareetz
#İsrail
#Gazze
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