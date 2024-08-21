İsrail basını katil Netanyahu'nun asıl hedefini yazdı: Amacı esirleri kurtarmak değil Gazze'de uzun süreli işgal

Netanyahu'nun bu hafta kabine toplantısında 1996'da Oslo Anlaşmaları'na karşı dile getirdiği sloganı tekrar hatırlattığını belirten Benn, bunun da işgal edilen toprakların uluslararası baskı altında ve hatta esirlerin ricaları karşısında dahi geri verilmeyeceği anlamına geldiğini vurguladı.
Gazze'de "yavaş yavaş ilerleyen işgal"
Haaretz editörü Benn, İsrail'in Batı Şeria'da 57 yıldır süren işgalinin, Gazze'de yarın büyük bir Yahudi şehri kurulamayacağını gösterdiğini, yavaş yavaş ilerleyen işgalin "kafile üstüne kafile, karakol üstüne karakol yapılması" şeklinde ilerleyeceğini vurguladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini kontrol edeceğini ve orada bulunan 300 bin Filistinliyi bölgeden çıkaracağını ifade eden Benn, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü işgalin ideoloğu olduğunu belirttiği emekli Tümgeneral Giora Eiland'ın Hamas'a karşı bir kaldıraç olarak bu nüfusu açlığa mahkum etmeyi ve sürgüne göndermeyi önerdiğini hatırlattı.
Netanyahu'nun ABD seçimlerinden sonra Demokratların adayı Kamala Harris kazansa dahi Filistin destekçisi göstericilerin ABD siyaseti üzerindeki etkisinin azalacağına kesin gözüyle baktığını belirten Benn, ABD'de hangi aday kazanırsa kazansın Washington yönetiminin İran'ın tansiyonu yükseltmesini engellemesi ve "İsrail'i kurtarmak için" bir savaşa dahil olmasının beklendiğini belirtti.