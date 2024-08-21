İsrail basını katil Netanyahu'nun asıl hedefini yazdı: Amacı esirleri kurtarmak değil Gazze'de uzun süreli işgal

Benn, Netanyahu'nun, İsrail kamuoyunun esirler ve onların akıbetlerine odaklanmasını siyasi muhaliflerinin kendisine karşı kullandığı "koçbaşı", "Gazze Şeridi'nin uzun süreli işgali" ya da "Gazze Şeridi üzerinde tam bir İsrail güvenlik kontrolü" sağlanması hedefinin önündeki engel olarak gördüğünün altını çizdi.