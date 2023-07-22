İsrail basını 'tarihi' diyerek duyurdu: 13 yıl sonra yeni bir Ortadoğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Batı Şeria'ya gerçekleştirilen saldırılar ve İsrail'deki protestoların gölgesinde ziyaret





Kritik ziyaretler İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'anın Cenin kentine düzenlediği son yılların en büyük saldırısından 2 hafta sonra gerçekleşiyor.





İsrail'de yargı yetkilerini kısıtlamayı öngören ‘reformun’ yeniden parlamento gündemine alınması ile halk yeniden sokaklara döküldü. Tel Aviv sokaklarını dolduran protestocular Netanyahu'ya istifa çağrısı yaparken, İsrail medyası gözlerini başbakanın yapacağı Türkiye ziyaretine çevirdi.





Netanyahu'nun beklediği görüşme





Geçtiğimiz aylarda İsrail Basını Netanyahu'nun Erdoğan ile görüşme ayarlayabilmek için büyük bir çaba verdiğini öne sürerken, The Times of Israel başbakanın iç politikadaki gergin durumu dış politikada attığı adımlar ile kapatmaya çalıştığını iddia etmişti. Kanal 12 ise "Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp, vereceği fotoğrafla 'diplomatik başarı' görüntüsü vermeyi planlıyor" ifadelerini kullanmıştı.





Times of İsrael: Bu bir ilk





Bugün İsrail basınında yer alan haberlerde görüşme ile ilgili pozitif bir beklenti olduğu görüldü.





Times of Israel ziyaretin 'bir ilk' olduğunu vurgulayarak, Netanyahu'nun 15 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk başbakan olacağını duyurdu. Gazete iki liderin Türkiye-İsrail ilişkileri ve İsrail-Filistin arasındaki son gelişmeleri ele almasının beklendiğini belirtti.





Haaretz Netanyahu'nun ziyaretini duyurduğu haberinde "İsrail ile Türkiye ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için atılacak adımları görüşmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.





Tarihi görüşme 13 yıl sonra yeni bir Ortadoğu





Serogs Haber sitesi ise "Böyle bir adım yıllar boyunca hayal olarak kabul edilebilirdi. İki ülke arasındaki ilişkiler derin bir durgunluk içindeydi" diyerek görüşmeyi 'tarihi' olarak yorumladı.





Netanyahu'nun ziyaretinin duyurulduğu haberde, "Mavi Marmara olaylarından ve kopan ilişkilerden 13 yıl sonra yeni bir Ortadoğu" ifadesi dikkat çekti.





İsrail ile normalleşme süreci





Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler uzun süren bir gerginlikten sonra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un geçtiğimiz yıl Ankara'ya yaptığı ziyaret ile yumuşamıştı.



