Dünya Tel Aviv İran ile Rusyanın ortak fırlattığı yeni gözlem uydusundan endişeli
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Tel Aviv İran ile Rusya'nın ortak fırlattığı yeni gözlem uydusundan endişeli

İsrail yönetiminin, Rusya tarafından Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan İran'a ait "Hayyam" gözlem uydusundan endişelendiği, uydunun İsrail'in çıkarlarını tehlikeye atabileceğini değerlendirdiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail basını: Tel Aviv İran ile Rusyanın ortak fırlattığı yeni gözlem uydusundan endişeli
Arşiv.

Rusya tarafından Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden dün fırlatılan ve yörüngeye yerleşen İran'a ait "Hayyam" gözlem uydusunun, Tahran'ın istihbarat ve gözlem faaliyetlerine katkı sağlayacağı gerekçesiyle İsrailli yetkilileri endişelendirdiğini yazdı.

İsrailli yetkililer, Rusya ile İran'ın uzay çalışmalarındaki iş birliğinin "Tahran'ın ileride nükleer başlıkla donatılabilecek kıtalar arası balistik füze fırlatmasına, İsrail ve bölge genelinde istihbarat toplamasına, hedefleri tespit etmesine katkı sağlayacağını" söyledi.

İsrailli yetkililer, "İran'ın bu uydu ile toplayacağı görüntüleri bölgedeki Hizbullah gibi müttefiklerine aktarabileceği bu sayede düşman aktörlerin İsrail'e karşı daha isabetli saldırılar düzenleyebileceği" şüphesi taşıdıklarını ifade etti.

Söz konusu uyduların İran'ın becerilerini artıracağı vurgulanan haberde, bu durumun da "İsrailli ajanların, İran'ın nükleer çalışmalarına sabotaj girişimlerini zorlaştırabileceği" aktarıldı.

İran'ın uydusunun "Rusya tarafından Ukrayna savaşında kullanılacağı" iddiası

Tahran yönetimi, adını 11 ve 12'nci yüz yıllarda yaşamış İranlı astronom, matematikçi ve şair Ömer Hayyam'dan alan uydunun dün Rus Soyuz 2.1b uydu taşıyıcı roketle Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldığını duyurmuştu.

İran Uzay Ajansınca yapılan açıklamada, yüksek çözünürlüklü kamera ile donatılan uydunun, tarım, çevresel gözlemler için kullanılacağı ve tamamen İran'ın kontrolünde kalacağı belirtilmişti.

Açıklamada, uydudan toplanan bilgilere başka hiçbir ülke tarafından erişilemeyeceği ve yalnızca sivil amaçlarla kullanılacağı ifade edilmişti.

Buna karşılık Washington Post gazetesinde geçen hafta yayımlanan ve ismi açıklanmayan Batılı güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde, Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı savaş sırasında İran'ın uydusundan faydalanabileceği" iddia edilmişti.

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