İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü İsrailli askerlerden biri, işgal altında bulunan Batı Şeria bölgesinde ''aracını askerlerin üzerine sürdüğü'' iddiasına dayanarak bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Abone Ol