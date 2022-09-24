Dünya İsrail Batı Şeriada bir Filistinliyi öldürdü
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İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrailli askerlerden biri, işgal altında bulunan Batı Şeria bölgesinde ''aracını askerlerin üzerine sürdüğü'' iddiasına dayanarak bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

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Haber Merkezi AA
İsrail Batı Şeriada bir Filistinliyi öldürdü
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneybatısındaki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimini yakınında bir Filistinlinin aracını İsrail güçlerinin üzerine sürdüğü iddia edildi.

İsrail güçlerinin herhangi bir zarar görmediği aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinlinin bir İsrail askerinin açtığı ateş sonucu öldüğü kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınında bir Filistinlinin aracının İsrail polis aracına çarpmasının ardından İsrail askerinin Filistinli sürücüyü vurarak öldürdüğü belirtildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunurken, insan hakları örgütleri, İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infazla suçluyor.

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