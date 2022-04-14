İsrail Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını kapatıyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altında Gazze'de yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e girişi, cuma günü 16.00'dan cumartesi gece yarısına kadar durduruldu.

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ise cumartesi akşamı ordu ve güvenlik yetkilileriyle yapacağı görüşmenin ardından yarın başlayacak Hamursuz Bayramı boyunca geçiş noktalarında uygulanacak politikaları değerlendireceği aktarıldı.

Cumartesi akşamından itibaren açılacak

İsrail'in son dönemde kısıtlamalar getirdiği Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e açılan Celeme ve er-Rehan geçiş kapılarının cumartesi akşamından itibaren açılacağı aktarıldı.

Tel Aviv'in son dönemde İsrail'e gelişini yasakladığı Cenin kentindeki Filistinli iş adamlarının Batı Şeria'ya ilişkin kısıtlamaların sona ermesinin ardından İsrail'e girebileceği paylaşıldı.

REKLAM

Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere getirilen kısıtlamaların ancak "insani, tıbbi ve istisnai durumlarda" esnetilebileceği eklendi.

Öte yandan, İsrail basınında, Batı Şeria'da yaşayan 50 yaş üstü Filistinli erkekler ve her yaştan kadının ramazan ayının ikinci cuma namazı için işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelmelerine izin verileceği belirtildi.

İsrail ve Filistin'de artan tansiyon

Yahudi nüfusun yoğunlukta olduğu İsrail, cuma günü başlayacak Hamursuz Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Hristiyanlar da Paskalya Bayramı'nı 17 Nisan'da kutlayacak.

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti. Söz konusu adım Filistin sokağında büyük tepkiyle karşılanmış, tansiyonun iyice yükseleceği endişelerini artırmıştı.

REKLAM

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Naftali Bennett ve diğer üst düzey isimler yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı için kurbanlarını Aksa'da kesmesine izin verilmeyeceğini, kutsal mekanlardaki statükonun korunacağını ifade etmişti.

Hamursuz Bayramı'yla fanatik Yahudilerin, İsrail polisi denetimi altında Filistinli nüfusu rahatsız eden Mescid-i Aksa baskınlarını artırabileceği bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin, cuma ve cumartesi günü Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Eski Şehir bölgesinde yaşanacak insan hareketliliğinde olası bir kıvılcımın bölgede yüksek seyreden tansiyonu daha da artırmasından endişe ediliyor.

İsrail ve Filistin'de artan gerilim ve şiddet

İsrail içinde dört haftada gerçekleşen dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. Son iki saldırıda, saldırganların Cenin'den gelmesi üzerine, gözler bu kente çevrilmişti. İsrail, 7 Nisan'da Tel Aviv'deki saldırının ardından Cenin kentine yönelik bir dizi kısıtlama açıklamıştı.

REKLAM

İsrail ordusunun Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlarında 25'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle bölgede şiddet daha da yükselmişti.

OYNAT 00:41 İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak şehit etti İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'ta İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çıkan olaylarda 34 yaşındaki Muhammed Hassan Assaf'a İsrail askerlerince ateş açıldı. Başından ve göğüs bölgesinden vurulan Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder