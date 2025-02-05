Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden çekildi: BM'yi 'antisemitik' olmakla suçladılar

İsrail Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden çekildi: BM'yi 'antisemitik' olmakla suçladılar

22:395/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump da, UNHRC'den geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da, UNHRC'den geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekilme kararı aldığını duyurdu. Saar, İsrail'in kararının, konseyin "antisemitik" olmasından kaynaklandığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekildiğini açıkladı.

Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

UNHRC'nin "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde şeytanlaştırdığını" iddia eden Saar, konseyi "antisemitik" olmakla suçladı.

Saar, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını öne sürerek konseyden çekildiklerini açıkladı.


Trump, ABD'yi UNRWA ve UNHRC'den çeken kararnameyi imzalamıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.


#İsrail
#BM
#İnsan Hakları Konseyi
#UNHRC

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama geldi